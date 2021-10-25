Beşiktaş-Galatasaray (Canlı Yayın)

Süper Lig 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray maçıyla kapanıyor. İki ezeli rakibin mücadelesinin canlı yayın anlatımı Sözcü'de olacak. Beşiktaş-Galatasaray maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Süper Lig’de 10. hafta Beşiktaş-Galatasaray maçıyla sona eriyor. Ligdeki son üç maçını kazanan ve yükselişe geçen Galatasaray, istikrarsız bir grafik sergileyen ve son olarak Başakşehir’e kaybeden Beşiktaş’a konuk oluyor. Vodafone Park’ta saat 20.00’da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları…

GALATASARAY’DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Terim; Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'in yerine Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne'ye görev verdi.

UMUT MERAŞ, LİGDE İLK KEZ 11’DE

Beşiktaş’ın transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Umut Meraş, siyahlı-beyazlı formayla ligde siftah yaptı. Daha önce Ajax ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına 11’de başlayan 25 yaşındaki sol bek ligde ise Galatasaray karşılaşmasına kadar 11’de görev alamamıştı. Altay ve Sivasspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Umut Meraş, ligde Galatasaray derbisiyle ilk kez 11’de görev yapmış oldu.

NECİP UYSAL 6 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre formasından ayrı kalan, ardından Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Antalyaspor karşısında sağ bek olarak karşılaşmaya başlayan Necip Uysal, bu kez stoperde görev aldı.

3 TÜRK OYUNCU KALE VE SAVUNMADA

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3 Türk oyuncu tercihini kalede Ersin Destanoğlu, stoper Necip Uysal ve sol bekte Umut Meraş’tan yana kullandı. Genellikle stoperde Vida’nın Welinton’u görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattını bozmamak adına Türk oyuncu tercihini Necip Uysal’dan yana kullandı. Yalçın, stoperde Vida’nın partneri olarak Necip Uysal’a görev verdi.

HÜCUM HATTI BOZULMADI

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinde de hücum hattı bozulmadı. Takımda yaşanan sakatlıkların atlatılmasının ardından Teixeira ve Pjanic’i 11’e monte eden Yalçın, sağda Ghezzal, solda ise Larin’e şans veriyordu. Santrfor bölgesinde ise Batshuayi görev alıyordu. Sergen Yalçın, bu hücum hattını derbide de bozmadı. Tecrübeli teknik adam, hücum hattını bozmamak adına Türk oyuncu tercihlerini savunmadan yana kullandı. Yalçın, hücum hattından feragat etmemek için savunmada Welinton’un yerine Necip Uysal’ı 11’e koydu.

EV SAHİBİ AVANTAJI

Kaybeden şampiyonluk yarışında avantaj kaybedecek, kazanan zirveden uzaklaşmayacak, beraberlik iki takıma da yaramayacak. Dev maç öncesi istatistikler Beşiktaş’tan yana…

Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada ezeli rakibine kaybetmeyen siyah-beyazlılar (4G, 1B); 2000 yılından bu yana 3 farklı statta, ev sahibi olduğu 23 karşılaşmanın 11’ni kazanıp 8’inde berabere kaldı, 4 kez yenildi. Sergen Yalçın ise Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra 6 derbide tek mağlubiyetini Galatasaray’dan aldı.