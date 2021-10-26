Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Ersin kurtardı ama…

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Beşiktaş, ezeli rakibini taraftarı önünde mağlup etmeyi başardı. Ancak maçın 81. dakikasında kullanılan penaltı vuruşu tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray öne geçtiği maçı 2-1’lik mağlubiyetle tamamlarken, 81. dakikada kaçan penaltı kafalarda soru işareti yarattı. Mostafa Mohamed’in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtararak Beşiktaş’ı galibiyete taşıdı ancak, vuruş sırasında bazı futbolcuların ceza sahası içine girmiş olması atışın tekrarlanıp tekrarlanmaması konusunda tartışma yarattı.

D e s t a n s ı @ErsinDestanoglu pic.twitter.com/nqqGerM5CT — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2021

Beşiktaş’ın 2-1 önde olduğu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun şutu Domagoj Vida’nın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus tereddütsüz olarak penaltı noktasını gösterdi. Maça 78. dakikada dahil olan Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed topu arkadaşlarından aldı ve vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu’nu geçemedi. Ancak vuruş öncesinde Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş’la birlikte birkaç futbolcunun daha ceza sahası içine girmesi kafalarda soru işareti yarattı.

“TEKRAR EDİLMELİYDİ”

Maçtan sonra beIN Sports’ta pozisyonları yorumlayan eski hakem Deniz Çoban, “Galatasaray’ın kullandığı penaltı atışı sırasında her iki takım oyuncularından da ceza sahasına girenler vardı. Atış tekrar edilmeliydi. Önce Umut Meraş adımını atmış. Hakemin bunu görmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Deniz Çoban’ın yanı sıra, eski hakemlerden Selçuk Dereli ve Deniz Ateş Bitnel de Galatasaray’ın kullandığı penaltının tekrar edilmesi gerektiğini savundu.

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