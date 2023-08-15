Beşiktaş, Galatasaray’ın peşinde Milot Rashica için KAP duyurusu yaptı

Beşiktaş Kulübü, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. Rashica, Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 4 gol atıp 7 asist yaptı.

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Beşiktaş Kulübü, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica’nın transferiyle ilgili KAP duyurusunu yaptı.

Galatasaray’ın bonservisini almak için Norwich City ile uzun süredir pazarlık yaptığı Kosovalı futbolcu, sürpriz bir hamle ile Beşiktaş ile el sıkıştı.

İstanbul’a gelmek üzere yola çıkan Raschica’nın transferiyle ilgili KAP duyurusu yapan Beşiktaş, “Profesyonel futbolcu Milot Rashica’nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Raschica geçen sezon Süper Lig’de oynadığı 26 maçta 4 gol atıp 7 asistlik performan sergiledi. Ayrıca, Türkiye Kupası’ndaki 4 maçta 2 gol attı.