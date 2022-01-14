CANLI | Beşiktaş Gaziantep FK maçı | Süper Lig 21. hafta

Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Ligde 2 maçtır galibiyet hasret olan Beşiktaş, deplasmanda sadece 1 kez kazanan rakibi karşısında 3 puan hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Arda Kardeler yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Sahasındaki son iki maçı kazanan Beşiktaş 29 puanla 9. sırada yer alırken, son 5 maçta 13 puan toplayan Gaziantep FK ise 31 puanla 7. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş’ta sakatlıkları olan Atiba, Teixeira, N’Koudou, Mert, Umut Meraş’ın yanı sıra kart cezalısı olan iki stoper Vida ile Montero forma giyemeyecek.

Gaziantep FK’da stoper Caulker, Afrika Kupası’nda mücadele ediyor. Ayrıca ismi açıklanmayan 9 futbolcu da corona virüs nedeniyle kadroda yok.