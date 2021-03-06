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Beşiktaş Gaziantep FK maçı sonrası zirve el değiştirdi

Beşiktaş, sahasında konuk ettiği karşılaşmada Gaziantep FK'yi mağlup ederek liderlik koltuğunu eline geçirdi. Oldukça temposuz geçen maçta üç puana uzanan Beşiktaş, ligde üst üste beşinci galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Beşiktaş'ta Aboubakar attığı iki golle yıldızlaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:18, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş Gaziantep FK maçı sonrası zirve el değiştirdi

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan maçta Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri Aboubakar’dan gelirken, Dicko’nun penaltıdan attığı gol teselliden öteye gidemedi. Üste üste beşinci galibiyetini alan Beşiktaş zirvenin yeni sahibi oldu.

Ligde zirveye yerleşmenin hesaplarını yapan Beşiktaş ile orta sıralardaki yerini korumaya çalışan Gaziantep FK arasındaki mücadele, tempo açısından düşük geçti. Maçın 15. dakikasında Aboubakar ile bulduğu golle öne geçen Beşiktaş, kalan dakikalarda tempoyu düşürdü. Gaziantep FK’nin net pozisyon bulamadığı karşılaşmada Aboubakar, 72. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Maçın son dakikalarında Gaziantep FK’nin kazandığı penaltı sonrası Dicko topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol, Gaziantep FK’nin puan almasına yeterli olmadı. Uzatmalarda bir puana yaklaşan Gaziantep FK’de Ribeiro’nun vuruşunda direk gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, kritik maçta üç puanla ayrılan taraf oldu.

Geçtiğimiz haftalara göre daha düşük bir tempoda oynamasına rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, Galatasaray’dan liderlik koltuğunu devraldı. Savunmada rakibine az pozisyon vermesine rağmen mağlup olan Gaziantep FK ise, hücumda sergilediği kötü performansla dikkat çekti.

Rakip kalede etkili pozisyon üretemeyen, Aboubakar’ın yakaladığı iki pozisyonda ise gole engel olamayan Gaziantep FK, sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Düşük tempoda geçen maçın tüm kontrolünü rakibine bırakan Gaziantep FK, zorlu deplasmanda net pozisyon yakalayamadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 60 yapan Beşiktaş, Süper Lig’de 1. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 81 Mensah), Atiba, Ljajic (Dk. 69 Gökhan Töre), Larin (Dk. 85 N’Koudou), Aboubakar

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 39 Morais), Jefferson (Dk. 78 Andre), Vetrih, Rashid (Dk. 68 Andre Sousa), Kenan Özer (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Dicko

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 72 Aboubakar (Beşiktaş) – Dk. 90 (P) Dicko (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Sergen Yalçn (Teknik direktör), Welinton (Beşiktaş) – Vetrih (Gaziantep FK)

Aboubakar attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK

  • 10′ Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta, Maxim'in ortasında ceza sahası içinde Olkowski’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
  • GOL! 15′ Ghezzal'ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, önce kaleciye şık bir çalım attı, ardından da topu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
  • 25′ Aboubakar'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton'un şutu az farkla üstten auta çıktı.
  • 33′ Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Rosier vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
  • 45′ Topla buluşan Rıdvan'ın orta şut karışımında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Günay çeldi. Dönen topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.
  • 53′ Maxim’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Miranda’nin vuruşu Ersin’de kaldı.
  • 61′ Ghezzal’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgiye inip, geriden gelen Atiba’yı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
  • GOL! 72′ Larin’in pasıyla savunma arkasına sarkan Aboubakar, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.
  • 75′ Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topu göğsüyle kontrol eden Aboubakar’ın sert şutunda top üstten auta gitti.
  • PENALTI! 89′ Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Dicko, kaleci Ersin Destanoğlu’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
  • GOL! 90′ Penaltıyı kullanan Dicko, topu ağlara gönderdi. 2-1
  • 90+3′ Morais’in attığı uzun topta ceza sahası içinde Djilobodji kafayla topu indirdi. Sol çaprazda topla buluşan Andre Souza’nın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
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Yayınlanma Tarihi:18:07,