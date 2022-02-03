Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini KAP’a bildirdi!

Beşiktaş Kulübü, Benfica'dan transfer edilen Gedson Fernandes için yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı. Portekizli futbolcu için ödenecek bonservis bedeli ve detaylar, KAP'a bildirildi.

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Beşiktaş’ın Benfica’dan transfer ettiği ve yarım sezonluğuna Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fernandes için imzalanan anlaşmanın detayları belli oldu.

Siyah beyazlı kulüp, KAP’a yaptığı açıklamada Benfica’ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, Gedson Fernandes’in başka bir takıma kiralanması veya satılması halinde Benfica’nın elde edeceği geliri de açıkladı.

İşte Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı Gedson Fernandes açıklaması:

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü’ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% – 50% olarak paylaşılacaktır.”