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Beşiktaş, Gedson Fernandes’i Galatasaray göndermeli açıkladı!

Beşiktaş'ın Cuma günü bir videoyla duyurduğu Gedson Fernandes, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yayınlanma: 19:07 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş, Gedson Fernandes’i Galatasaray göndermeli açıkladı!

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş’ta Saiss’ten sonra Gedson Fernandes de imzayı attı. Geçen sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık olarak geçiren Fernandes için Benfica’ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

İlk videoyu Cuma günü saat 19.05’te paylaşan Beşiktaş, bu kez de Gedson’un Rizespor formasıyla İstanbul’da Galatasaray’a attığı frikik golüne gönderme yapıldı. Gedson golü tabloya çizerken, ardından da keman çaldı.

Beşiktaş'tan 19.05'te Gedson Fernandes açıklaması İlginizi Çekebilir Beşiktaş'tan 19.05'te Gedson Fernandes açıklaması
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