Beşiktaş Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes ile yeni sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in Beşiktaş macerası 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını resmi olarak duyurdu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada: “Gedson’un kontratını uzattık. Satışı söz konusu olursa ki inşallah bana nasip olmaz, Türk futbol tarihinin en yüksek satışı olacaktır. Cenk’e kapıyı açan başkan benim. Salih’i de oğlum gibi görüyorum. Birkaç hafta içinde o işler de biter” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Beşiktaş’ın yaptığı açıklama:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes ile olan sözleşmenin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurur.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi yenilenen futbolcu Gedson Fernandes’e yeni dönemde başarılar diledi.

Kulüple yeni sözleşme imzalayan Gedson Fernandes, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir gurur. Umuyorum ki bu sezon takım arkadaşlarımla birlikte her kulvarda başarılı olabiliriz. Bunun için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız.

Her maç zorlu bir mücadeleyi gerektirir. Her oyuna aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız. Trabzonspor maçına odaklandık. Sezon başından bu yana iyi bir performans sergiliyoruz. Trabzonspor karşılaşmasında galibiyet için savaşacağımıza inanıyoruz. Umarım taraftarlarımıza iyi bir maç izlettiririz.

Taraftarlarımızın olumlu düşünceleri beni çok mutlu ediyor ve daha fazla motive olmama yardımcı oluyor. Beşiktaş formasını giydikçe her maçta hırslı ve motive bir şekilde sahaya çıkacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Takımın kazanması için her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Savaşçı ruhum her zaman sahada olacak.”

