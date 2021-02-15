Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında | Eksik çok fire yok!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş, bugün saat 16.00'da Ankara'da Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 48 puanı bulunan Kartal, Gençlerbirliği'ni yenerek şampiyonluk yarışına fire vermeden devam etmek istiyor.

Siyah beyazlılar, geçen hafta 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor'u 1-0 yenerek zirveye tutunmuştu. Kadrosunda 3 stoper, 1 sağ bek ve 2 sol beki olan siyah beyazlılarda, bu futbolculardan Vida, N'Sakala cezası Rıdvan da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Orta sahada ise Oğuzhan sakatlığı nedeniyle yok. Necip'in stoperde Dorukhan'ın sağ bek, Rosier'in de sol bekte oynaması yüksek ihtimal.

MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Furman, Mungi, Sefa, Murat, Candeias, Stancu

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Saat: 16.00

Stat: Eryaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

BEŞİKTAŞ HAFTAYA BAY

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçından sonraki haftayı BAY geçirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular Ankara'da kazanarak BAY haftasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş’ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rosier, Ghezzal ve Necip, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.