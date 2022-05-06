Beşiktaş gençlere sarıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Serdar dışında Emirhan ve Kerem'i de Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde gençlere forma şansı doğdu. Teknik patron Valerien İsmael, Serdar Saatçı'yı savunmadaki eksikler nedeniyle kesin olarak oynatacak.

Ona ek olarak iki ismin daha forma bulması sürpriz olmayacak. Emirhan İlkhan'ın sağ kanatta değil Kayserispor deplasmanında olduğu gibi ön liberoda değerlendirilmesi düşünülüyor. Sağ çizgide ise devre arasında kiralık sözleşmesinin iptal edilmesiyle dönen Kerem Kalafat forma giyebilir. İsmael 20 yaşındaki sağ bekiyle görüştü. Kerem, Rosier'in yerinde 3-4-3'ün sağ kanadı olarak oynayabileceğini hocasına iletti. Fransız çalıştırıcı, kesin kararı son idman sonrası verecek.

Eğer söz konusu üç isim forma giyerse Necip, Ersin ve Rıdvan'ın da eklenmesiyle derbide Beşiktaş'ta özkaynak düzeninden yetişen altı oyuncu ilk 11'de olabilir.