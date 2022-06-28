Beşiktaş golcüsü Weghorst’a kavuşuyor

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katacağı Hollandalı forvet Weghorst'ta mutlu son! Hollandalı forvet, yarın (Çarşamba) İstanbul'a geliyor.

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Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Beşiktaş, golcüsüne kavuşuyor. İngiltere Premier Lig’e veda eden Burnley’den kiralanan Wout Weghorst yarın (Çarşamba) İstanbul’a geliyor.

Hollanda Milli Takımı kampı sonrasında ailesiyle kararını veren Weghorst için Burnley’e herhangi bir ücret ödenmeyecek.

1.97 cm boyundaki Hollandalı golcüye 2.8 milyon Euro ücret ve 12 bin 500 Euro maç başı verilecek.

Ayrıca siyah-beyazlılarda Muleka ve Cenk Tosun transferlerinin de yurt dışı kampına başlamadan bitirilmesi bekleniyor.