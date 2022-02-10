Beşiktaş Göztepe maçının devre arasında ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş ve Göztepe Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk yarının bitiş düdüğüyle soyunma odası koridorlarında olaylar çıktı.

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Fotoğraf: Fatih Erdoğdu / Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe’nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında koridorda büyük tartışma çıktı.

Hakem Yasin Kol’un devreyi bitiren düdüğüyle birlikte iki ekip soyunma odasına doğru yönelirken Göztepe kaptanı Halil Akbunar, kenara gelirken kulübedeki Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe’ye ‘Sus’ işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili arasında münakaşa yaşandı.

Gerginlik bir anda büyüdü ve iki takımın bazı futbolcuları ile antrenörleri bu tartışmaya dahil oldu. Araya giren bazı futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirdi. Soyunma odası koridorlarında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından iki takım oyuncuları da içeriye girdi.