Beşiktaş gücüne güç kattı

Ercan Taner, Beşiktaş'ın yeni yıldızlarını ve transfer politikasını yorumladı.

ELVAN AVCI

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Beşiktaş’ın yeni oluşumunu SÖZCÜ'nün usta yorumcusu Ercan Taner değerlendirdi. Transferler, gelen isimler, büyük hedefler… Ercan Taner'e göre siyah-beyazlılar sorun çözen oyuncu sayısını artırdı, son hamle olan Michy Batshuayi ile gücüne güç kattı. Başlıyoruz…

YÖNETİM SABIRLI DAVRANDI

Şampiyonlar Ligi'ne giderken mutlaka önemli takviyeler yapılmalı. Beşiktaş buna yaklaştı. Geçen sezonun son haftaları Beşiktaş taraftarları için çok zorlu geçti. Santrforsuz oynamak, şampiyonluğun bile kaçmasına neden olabilirdi. Bu sene Beşiktaş yönetiminde en beğendiğim nokta, transferde çok sabırlı davranmaları. Ne sosyal medya baskısı ne de taraftar baskısı yönetimi gittiği yoldan vazgeçirmedi.

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MERT GÜNOK BÜYÜK KATKI VERECEK

Tabii ki Sergen Yalçın'ın istekleri ve verdiği rapor doğrultusunda bence çok uyumlu transfer operasyonu yaptı Beşiktaş yönetimi. Mesela Mert Günok… Ligimizde ayaklarını en iyi kullanan kalecilerden biri. Soğukkanlı. Büyük maçlarda nasıl oynaması gerektiğini bilen, çok olumlu bir kaleci transferi. Uzun yıllar Beşiktaş'ta büyük işler yapacağını tahmin ediyorum. Aynı zamanda Ersin Destanoğlu için de büyük avantaj. Mert gibi bir tecrübe ile çalışmak genç kaleciler için bulunmaz nimet. Kenan Karaman forvet bölgesinde merkez santrfor olarak tabir ettiğimiz bölgenin etkili oyuncularından biri. Kanatlarda da yine içeri girerek asist ve gol yapma yeteneği var. O da iyi bir transfer.

TEİXEİRA MAÇ KAZANDIRIR

Alex Teixeira… Milli maç arasına kadar antrenman temposunu yakalayacak. Shakhtar'dan takip ettiğimiz Alex, ‘maç kazandıran oyuncu' tipinde bir yetenek. Kilit pasları, gol bölgelerindeki becerisiyle yine olumlu bir transfer yaptı Beşiktaş.

BATSHUAYİ ÖNEMLİ BİR GOLCÜ

Lukaku’nun Chelsea'ye gelmesi sonrası Batshuayi'nin direkt oynama şansı zaten kaybolmuştu. Batshuayi, rakip savunmayı yıpratan özellikle duvar pası yapmayı seven -ki burada Alex öne çıkacak- yeri geldiğinde yaptığı baskıyla rakibi rahatsız eden önemli bir santrfor. Belçika Milli Takımı'nın havuzunda yer alıyor. Milli takımda 35 maçta attığı 22 gol bunun en büyük göstergesi.

EN İYİSİNİ YAPTILAR

Sergen Yalçın, geçen hafta yine bir merkez orta sahadan bahsediyordu. İki yönlü kaleye yakın bir oyuncu mu acaba? Amaç, orta alanı iyice güçlendirmek. Ve tabii ki topu oyuna sokacak, oyunun ritmini iyi kontrol edecek bir stoper de gelecek Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın zaten geçen seneden güçlü olan oyun anlayışı, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig için iyi bir hale getirildi. Çünkü Beşiktaş 50'ye yakın maç oynayacak. Yalçın'ın bu havuzda her maça aynı kadroyla çıkması mümkün olmadığından ekibini böyle yapılandırılması gerekliydi. Ve yönetim elinden gelenin en iyisini yaptı Yalçın ile birlikte.