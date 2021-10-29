Beşiktaş, Hatay’a 4 eksikle gidiyor
Derbi galibiyeti sonrasında yarın saat 16.00'da Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş, Süper Lig’in Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Hatay'a gidecek ve kampa girecek.
KADRODA 4 EKSİK
Kamp kadrosunda Josef, N’Koudou, Pjanic ve N’Sakala yer almadı. Mehmet Topal ve Atiba ise Hatay’a götürülüyor.
Siyah-beyazlılarımızın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:
- Ersin Destanoğlu
- Mert Günok
- Valentin Rosier
- Rıdvan Yılmaz
- Francisco Montero
- Salih Uçan
- Michy Batshuayi
- Oğuzhan Özyakup
- Gökhan Töre
- Can Bozdoğan
- Atiba Hutchinson
- Mehmet Topal
- Cyle Larin
- Rachid Ghezzal
- Necip Uysal
- Welinton Souza
- Domagoj Vida
- Kenan Karaman
- Güven Yalçın
- Umut Meraş
- Alex Teixeira