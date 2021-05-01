Beşiktaş Hatayspor… Final gibi kapışma

Süper Lig’in 39. hafta Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçıyla açılıyor. Süper Lig'in lideri Beşiktaş ile özellikle sergiledikleri hücum futboluyla beğeni toplayan Hatayspor, final gibi bir maça çıkacak. Beşiktaş, kazanırsa şampiyonluk yolunda dev adım atacak. Hatay gülerse 5'incilik için iddialı hale gelecek. Misafir ekibin hocası Ömer Erdoğan, Covid- 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle takımın başında yer alamayacak.

Karşılaşma, Sergen Yalçın'ın Hatayspor'a yönelik eleştirileri sonrası daha da çarpıcı hale gelmişti.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş’ta Aboubakar, Oğuzhan, Cenk ve Hasic sakatlıkları nedeniyle Hatayspor’a karşı forma giyemeyecek. Hatayspor'da ise Selim, Soner, Kamara ve Sackey görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda cezaları biten Necip ve Rosier döndü.

ERDOĞAN MOTİVASYONU

Hatayspor, Beşiktaş maçına kilitlendi. Ligi ilk 5'te bitirip Avrupa kupalarına katılmayı isteyen bordo-beyazlılarda, galibiyet hesapları yapılıyor. Takımın başında Pro Lisans sahibi antrenör Murat Sönmez olacak. Futbolcular, maçı kazanıp galibiyeti izolasyonda olan hocaları Ömer Erdoğan'a armağan etmek istiyor.

Mıuhtemel 11’ler:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Wellinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N’Koudou, Gökhan Töre (Larin)

HATAYSPOR: Popov, Billing, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf