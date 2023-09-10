Beşiktaş, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük’ü mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

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İstanbul’da gerçekleşen bir hazırlık maçında Beşiktaş, rakibi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında üstün bir performans sergileyerek 2-0 galip geldi.

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan bu müsabakayı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve babası Yaşar Kaptan Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de büyük bir ilgiyle izledi.

Müsabakanın ilk yarısında Rachid Ghezzal ve Ante Rebic’in attığı gollerle Beşiktaş, 2-0 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı. Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly, mücadeleye ilk 11’de başladı ve takımına katkı sağladı.