Beşiktaş hazırlık maçlarında hatasız devam ediyor!
Yeni transferler Weghorst ve Muleka'nın siyah-beyazlı formayla tanıştığı maçta Beşiktaş, Mainz'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, 3. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz ile karşılaştı. Kufstein Arena’da oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip Cenk Tosun’un golüyle 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar 24. dakikada Salih Uçan’ın çok şık pasında Cenk Tosun ceza sahasına girer girmez köşeden çektiği sert şutla kaleci Dahmen’i çaresiz bırakıp topu filelere gönderdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Viktoria Plzen maçının 11’ine göre kadroda tek değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, Boyd’un yerine Kevin N’Koudou’yu ilk 11’de görevlendirdi. Ismael, Mainz 05 karşısında; Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, N’Koudou ve Cenk Tosun‘dan oluşan kadroyu sahaya sürdü.
WEGHORST VE MULEKA FORMAYLA TANIŞTI
Beşiktaş’ın yeni transferleri Weghorst ve Muleka yedekler arasında başladığı maçta ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.
65. dakikadan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, genç oyunculara şans verdi. Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Emre Bilgin, ve Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.
BİR SONRAKİ KAMP İSPANYA’DA
Yarın (Cumartesi) sabah yapacağı antrenmanla Avusturya kampını noktalayacak olan siyah-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul’a dönecek.
Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçlarına İspanya’da çıkacak. Siyah-beyazlılar 23 Temmuz’da Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 26 Temmuz’da ise İspanya 2. Lig ekibi Alaves ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI
- Werder Bremen: 1-0
- V. Plzen: 0-0
- Mainz: 1-0