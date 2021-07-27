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Beşiktaş hazırlıklara galibiyetle başladı

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 mağlup etti. 

Güncellenme: 21:11, 27/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş hazırlıklara galibiyetle başladı

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip, 48. dakikada Güven Yalçın’ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor’la karşılaşacak. Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig ‘in yeni ekibi Adana Demirspor’la karşılaşacak.

Beşiktaş 11’i: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Güven Yalçın

Medipol Başakşehir 11’i: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Edin Visca, Peter Zulj, Ömer Ali Şahiner, Fredrik Gulbrandsen