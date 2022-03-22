Beşiktaş hocasını buldu

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, yeni teknik direktör konusunda mutabakat sağladı.

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Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, yeni teknik direktör konusunda toplandı. Toplantı öncesi 1 numaralı aday olarak ortaya çıkan Valerien Ismael için onay verildi.

Ceyhun Kazancı'nın Fransız teknik adama kefil olduğunu ilettiği öğrenildi. Çebi'nin de onayladığı ifade edildi. Milli ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında takımın başında Ismael'in olması bekleniyor.

TRT Spor'da Fırat Günayer, Kazancı'nın Fransız hocayla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Kazancı'nın dikkat çeken ifadeleri şöyle:

“Oyuna çok fazla kafa yoran, gençleri oynatan, anormal antrenman yaptıran bir teknik adam. Fizik kalite olarak Süper Lig'de ciddi fark yaratacağını düşünüyorum. Eldeki malzemeye göre yemek yapabilen bir teknik adam. Bu konuyu kendisiyle de konuştum zaten.”

İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLİYOR

Sezon sonuna kadar iddia edilen isimlerden İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'den paylaşım geldi. Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaşarak ‘Loading' (Yükleniyor) ifadesini kullandı.