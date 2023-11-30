Beşiktaş, iç sahadaki en farklı mağlubiyet rekorunu egale etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kendi evinde büyük bir hezimete uğradı. Club Brugge karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyet, taraftarları şoke etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin D Grubu’ndaki beşinci maçında, Club Brugge karşısında kendi sahasında 5-0’lık bir yenilgi aldı. Bu sonuçla, siyah-beyazlı ekip, Avrupa’da iç sahada aldığı en ağır ikinci mağlubiyeti yaşamış oldu.

Daha önce, 1986-87 sezonunda, o zamanlar Şampiyon Kulüpler Kupası olarak bilinen turnuvada, Dinamo Kiev’e karşı yine kendi evinde 5-0 mağlup olmuşlardı.

Bu arada, Beşiktaş, yapımı 2015-2016 sezonunda tamamlanan Beşiktaş Park’taki en büyük yenilgisini de yaşadı.

Daha önce, 2021-2022 sezonunda Giresunspor’a karşı 4-0 ve aynı sezonun Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e 4-1 yenilmişlerdi.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş taraftarlarından futbolculara protesto