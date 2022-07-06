Beşiktaş için İstanbul’da
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.
Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un ardından Beşiktaş, Jackson Muleka’yı da kadrosuna katıyor.
Beşiktaş Kulübü’nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdiği Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka, Brüksel’den İstanbul Havalimanı’na geldi. Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.
Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra kendisi için ayarlanan araç ile dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı.
YARIM SEZONDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği Kasımpaşa'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Demokratik Kongolu 22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.
Muleka, geçen sezon Süper Lig’de çıktığı 14 maçta 12 gol atarken, 5 de gol pası vermişti. Muleka, Demokratik Kongo ekibi TP Mazembe’den 2020 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Belçika Ligi’nde mücadele eden Standard Liege’e transfer olmuştu.