Beşiktaş iki kulvarda zafer için kenetlendi: Krize yer yok!

Ali AYDIN / SÖZCÜ | Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyip yarı finale yükselen Beşiktaş'ta moral ve motivasyonun yüksekte olması birinci hedef… Konya'da “Her röportajda ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor” diyerek yönetime mesaj gönderen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bu talebinin uygun görülüp dikkate alınacağı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Sergen Hoca'yla herhangi bir krizin yaşanmaması için temkinli.

Teknik heyete ve futbolculara güveni tam olan Çebi'nin “Hep birlikte hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak için çalışalım ve başaralım” dediği öğrenildi. Yalçın'ın sözlerinin kötü niyetli olmadığını düşünen Beşiktaş'ın patronu, takımın çifte kupa hedefine yürüdüğü bir dönemde kulüp içinde sorun yaşamamak için sözleşme görüşmelerini sezon sonunda yapacak.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

KONYA'DA sakatlanan Montero'nun sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Vida ve N'Sakala da kart cezası nedeniyle pazartesi Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. Sergen Yalçın ve ekibinin, Welinton'un yanında kime görev vereceği merak konusu. Düz koşulara başlayan Rıdvan, yetişirse stoperde Necip oynayacak. Aksi halde Necip sol beke, Atiba savunmaya geçecek. Orta saha Souza, Oğuzhan ve Mensah'tan oluşacak.