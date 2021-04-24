Beşiktaş ile Galatasaray transferde de yarışıyor

Nefesleri kesen şampiyonluk yarışı, transfere de yansıdı. Beşiktaş ile Galatasaray, zirve yarışının ardından iki yerli yıldız için de rekabete girdi. Gündem; sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Alanyasporlu Salih Uçan ile Göztepeli Alpaslan Öztürk… Yolu Fenerbahçe ve Avrupa takımlarından geçtikten sonra Alanya'da kendini bulan Salih, sezon başına 10 milyon TL'lik kontrat istiyor. Beşiktaş'ın teklifinin 7 milyon TL seviyesinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray ise sezon sonunu bekliyor. Avrupa'dan da teklifler alan 27 yaşındaki orta saha henüz karar vermedi.

FENERBAHÇE’NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Alpaslan Öztürk de karar aşamasında. Sergen Yalçın'ın “Maliyeti uygunsa gelsin” dediği 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da teklifini değerlendirip yol haritasını çizecek. A Milli Takım'a seçilen gurbetçi oyuncu, sezon başında Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Alpaslan Öztürk, savunmada oynamasına rağmen son iki sezonda 9 gol kaydetti.