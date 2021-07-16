Beşiktaş ile iplerini koparan Ghezzal’dan Kartal’a ret Aslan’a evet

GALATASARAY Başkanı Elmas, Beşiktaş Başkanı Çebi'nin çağrısına Rosier ekseninde yanıt verirken Ghezzal'ın tutumu, transferin yönünü değiştirdi. Siyah-beyazlıların yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Cezayirli oyuncuya kanca atan Aslan, transferde mutlu sona yakın. Limit sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon Euro'dan yukarı çıkamaması, Ghezzal'ın menajerinin bu rakamı reddetmesi ve Galatasaray'ın limit konusunda daha rahat olması, ibreyi Cimbom'a çevirdi.

PSV'YE KARŞI OYNAYABİLİR

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 milyon 650 bin Euro yıllık garanti ücret ve performans bonusları içeren bir teklif karşılığı anlaşan Galatasaray, Leicester City ile de bonservis için 2 milyon Euro peşin artı 1'er milyon Euro'dan 2 taksit olmak üzere toplam 4 milyon Euro'ya el sıkıştı. Bu transferin sonuçlanması için geri sayıma geçen Galatasaray, İngiltere'den onay aldığı anda; PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için UEFA'ya verilecek listeye Ghezzal'ın ismini ekleyecek.