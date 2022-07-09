Beşiktaş ilk hazırlık maçında Werder Bremen’i yendi
Beşiktaş yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 5 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig öncesi ilk hazırlık maçını Alman ekibi Werder Bremen ile oynadı. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup etti.
Yeni transferlerden Cenk Tosun ve Gedson Fernandes’in ilk 11’de sahaya çıktığı maçta galibiyet gollerini 68’de penaltıdan Salih Uçan ve 77. dakikada Oğuzhan Akgün kaydetti.
İki yarıyı da farklı kadrolarla oynayan Werder Bremen’in tek golü ise 48. dakikada Eren Sami Dinkçi’den geldi.