Beşiktaş istedi, Trabzonspor aldı: Stefano Denswil

Trabzonspor, Stefano Denswil'i renklerine bağladı. Bordo-mavililer, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Hollandalı savunmacıyla bu sezon dokuzuncu transferini yapmış oldu.

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Süper Lig'de yeni sezona ikide iki ile başlayan Trabzonspor, transferde de hız kesmiyor. Bordo-mavililer son olarak anlaşmaya vardığı Bologna'dan Stefano Denswil'i önceki gece yarısı şehre getirdi. Hollandalı oyuncu havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara, “Merhaba arkadaşlar” diye seslendi.

Oyuncu taraftarların da isteğini kırmayarak Trabzonspor armasını öptü. Bordo- mavililer, bedelsiz kiralanan Stefano Denswil'e yıllık 1 milyon 175 bin Euro ödeneceğini duyurdu.