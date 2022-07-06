Beşiktaş Jackson Muleka transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Jackson Muleka’nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi… Siyah beyazlı kulübün uzun süredir gündeminde yer alan Jackson Muleka için beklenen resmi açıklama geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’da harikalar yaratan ve tüm dikkatleri üstüne çeken Demokratik Kongolu 22 yaşındaki futbolcu İstanbul’a davet edildi.

Beşiktaş’tan yapılan KAP bildirimi şöyle;

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu’nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır.

5. TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıkladı. Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.