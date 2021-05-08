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Beşiktaş kaptanı Atiba cezalı duruma düştü

Galatasaray mücadelesinin 44. dakikasında gerçekleşen penaltı pozisyonunda sarı kart gören Atiba, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Güncellenme: 21:53, 08/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş kaptanı Atiba cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 44. dakikasında Atiba'nın Falcao'ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterirken, Kanadalı oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

Bu sezon 2. haftada oynanan Antalyaspor maçında ilk sarı kartını gören Atiba, 7. haftadaki Yeni Malatyaspor ve 33. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında da sarı kartla cezalandırılmıştı. Galatasaray karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, hafta içinde oynanacak olan Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

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