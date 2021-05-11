Beşiktaş-Karagümrük maçına taraftar alındı! Kapanma umursanmadı…

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren lider Beşiktaş, 41. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti.

Tam kapanma ve corona virüsü önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanması beklenen maçta tribünlerdeki binlerce taraftarın olması şaşkınlık yarattı. Kadınlar Futbol Ligi’nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın da yer aldığı stadın loca kısmında, binlerce taraftarın tezahüratlarda bulunduğu görüldü.

Vodafone Park Stadı’nın dışında da toplanan siyah beyazlı taraftarlar içeri girmek için mücadele verirken güvenlik güçleri engel olmakta zorlandı.

Beşiktaş maçında tezahüratlar havada uçuşuyor. Taraftar sokulmuş resmen. İnanılmaz.. pic.twitter.com/qvf8IIbvy2 — Fonta (@FontaSpor) May 11, 2021