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Beşiktaş kararı Sergen Yalçın’a bıraktı

Beşiktaş'ı şampiyonluğun eşiğine getiren teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşmesinin geleceği konuşulacak. En az 2 artı 1 yıllık kontrat düşünen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın’ın kararına uyacak.

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:45, 03/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş kararı Sergen Yalçın’a bıraktı

Beşiktaş’ta Hatayspor engelinin aşılmasıyla birlikte şampiyonluk için geri sayıma geçildi. Kalan maçlarda formunu sürdürerek ipi önde göğüslemek isteyen siyah-beyazlılarda, merak edilen konuların başında ise Sergen Yalçın'ın durumu geliyor. Futbol otoritelerince bu sezonki başarının mimarı olarak gösterilen Yalçın'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi ne olacak? Bu sorunun yanıtı için siyah-beyazlı yönetim yol haritasını belirledi.

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GÖRÜŞME FİNAL SONRASI

Sergen Yalçın ile devam edilmesini camia kadar yönetim de istiyor. Beşiktaş kurmaylarının aklında, en az iki artı bir yıllık yeni sözleşme sunulması var. Fakat yönetim kesin kararı Yalçın'a bırakacak. İlk sözleşmeni imzalandığı Ocak 2020'de tecrübeli teknik adam, 3 yıllık kontrat önerisine rağmen anlaşmanın 1.5 senelik olmasını istemişti. Bu nedenle yöneticiler, Yalçın'ın vereceği kesin karara uyacak. Bu görüşmenin tarihi olarak ise Türkiye Kupası finali sonrası düşünülüyor.

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Yayınlanma Tarihi:09:43,