Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ı Kayserispor’a kiraladı

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı... Siyah beyazlılar 2026 yılına kadar sözleşme uzattığı oyuncuyu deneyim kazanması için sezon sonuna kadar Kayserispor'a gönderdi.

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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ı Mondihome Kayserispor’a sezon sonuna kadar kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 2026 yılına kadar sözleşmesini uzattığı 22 yaşındaki oyuncusuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Mondihome Kayserispor'a geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş altyapısından yetişen bir yetenek olarak dikkat çekiyor. Orta sahanın ortasında etkili bir oyuncu olarak bilinen Yılmaz, hem hücum hem de savunma görevlerini başarıyla yerine getirebilen bir futbolcu olarak tanınıyor.

Beşiktaş, Yılmaz’ın gelişimini desteklemek ve daha fazla oyun deneyimi kazanmasını sağlamak amacıyla bu kiralama anlaşmasını gerçekleştirdi. Genç yetenek, Mondihome Kayserispor forması altında kendini daha da geliştirme fırsatı bulacak. (AA)