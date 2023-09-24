Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın (Süper Lig 6. hafta)

Beşiktaş-Kayserispor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Kayserispor maçı ile devam ediyor. 2023-24 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş-Kayserispor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Mondihome Kayserispor’u konuk ediyor. Beşiktaş Park’ta oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2’sini kazanan, 3’ünde berabere kalan namağlup Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

İKİ TAKIM ARASINDA 55. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig’de 55. kez karşı karşıya geliyor.

1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33’ünü Beşiktaş, 12’sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3’ü berabere tamamlanırken, 2’sinden ise Kayserispor galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş’ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012’de ise 2-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında İstanbul’da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor’u İstanbul’da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri’de Beşiktaş’a 3-0 üstünlük kurdu. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul’da oynanan ve Beşiktaş’ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. (AA)