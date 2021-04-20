Beşiktaş kenetlendi

Beşiktaş’ta, son beş maçta kaybedilen 7 puan sonrası Sivasspor sınavı, çok farklı bir anlama geldi. Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftada zirvedeki üç takımın maçları böylece eşitlenecek. Avantajını kaybetmemek için zorlu Sivas deplasmanına mutlak 3 puan gözüyle bakan Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyet ve taraftarlar kenetlendi. Yöneticiler dün tesislerde takıma moral verdi. Başkan A.Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takımla Sivas'a gitti. Sergen Yalçın da futbolcularıyla yaptığı toplantıda Sivas maçının önemini anlattı. 500 kadar taraftar ise Nevzat Demir Tesisleri'nden havalimanına giden takımı meşalelerle uğurladı, şampiyonluk şarkıları söylendi.

ZORLU VİRAJA GELDİ

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda en zor sınavlarından birini verecek. 12 haftadır namağlup olan Sivasspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile farkı açmak, Galatasaray'ı da yanına yaklaştırmamak adına kazanmak amacında. Kartal'da Rosier, Atiba, Necip, Larin, Welinton ve Dorukhan, sarı kart cezası sınırında. Sivas'ta ise Hakan Arslan cezalı, Rybalka ile Ziya sakat. Appindangoye ve Boyd'un durumu ise şüpheli…