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Beşiktaş Kerem Kalafat’ı Çaykur Rizespor’a kiraladı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayınlanma: 13:51 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş Kerem Kalafat’ı Çaykur Rizespor’a kiraladı

Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Rizespor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz temsilcisi, bu kapsamda Beşiktaş’tan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat’ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kerem Kalafat’a, “Kulübümüze ‘Hoş geldin’ diyor, kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

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