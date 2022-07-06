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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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