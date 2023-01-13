Beşiktaş Kulübü, Wout Weghorst’un sözleşmesini feshetti

Beşiktaş Kulübü, Manchester United'a transferi beklenen Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, Wout Weghorst’un kiralık sözleşmesinin feshi için kulübü Burnley’in 2.825.000 € ödediğini ve kontratın sonlandırıldığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wout Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.”