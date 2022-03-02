Beşiktaş kupaya veda etti! Kayserispor yarı finalde…

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Vodafone Park'ta Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da eleyen Kayserispor yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında ağırladığı Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Lig yarışında zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, tek hedefi olarak kalan Türkiye Kupası’nda da havlu attı.

Henüz 6. dakikada geriye düşen Beşiktaş, beraberliği 43’te yakalayıp soyunma odasına 1-1’lik sonuçla gitti. 65’te Mario Gavranovic ile farkı 2’ye çıkaran Kayserispor heyecan dolu son bölümde yarı finale yükselmeyi başardı.

Bir önceki turda da Fenerbahçe’yi eleyen Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi ve Trabzonspor’un rakibi oldu. Beşiktaş ise kupaya veda etti.

WELINTON’UN KIRMIZI KARTI İPTAL OLDU

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. 79. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mario Gavranovic karşı karşıya pozisyonda Welinton’un omuz müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler Welinton’u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Halil Umut Meler pozisyonu VAR’da izledi ve daha sonra kırmızı kartı iptal etti.

90+3’te Beşiktaş’ta Valentin Rosier, orta alanda hızlı hücuma çıkmak isteyen Mane’yi çekince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Lionel Carole'un sol kanattan ortasında ceza yayında göğsüyle topu alan Mario Gavranovic'in Montero'yu geçip penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gitti. 0-1

11. dakikada Welinton'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Cenk Gönen'den seken meşin yuvarlak kornere gitti.

23. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Rachid Ghezzal’ın uzun pasında ceza sahası içi sağında Kenan Karaman topu Atiba’ya indirdi. Atiba’nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valentin Rosier’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65’inci dakikada Kayserispor bir kez daha önce geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla buluşan Carole, yerden içeri çevirdi. Cardoso, altıpasın hemen önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

77’nci dakikada Ghezzal’ın ceza sahasına havalandırdığı topu Kayserispor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Güven’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

80’inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, ceza sahasına girerken Welinton’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Welinton’u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Meler, kırmızı kart kararını iptal etti.

90+2’nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alanda rakibini arkadan çeken Rosier, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5’nci dakikada Ghezzal ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Larin, pasını Batshuayi’ye verdi. Penaltı noktası üstünde müsait durumdaki Batshuayi’nin vuruşunda top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor 2-1’lik galibiyet sonrası yarı finale yükseldi.