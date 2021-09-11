Beşiktaş Larin’e ya imza attıracak ya da veda diyecek!

Beşiktaş'taki kontratı sezon sonunda bitecek Larin, indirimli yeni sözleşme önerilerini kabul etmedi. Siyah-beyazlılar, Kanadalının inadını kıramazsa devre arasında satmaya çalışacak.

Ali AYDIN

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Yeni sezona önemli transferlerle başlayan ama Ljajic, Lens ve Dogulas sorununa çare bulamayan Beşiktaş'ı bu kez de Cyle Larin terletecek. Siyah-beyazlı kulüp, 19 gol-5 asistle kariyer sezonunu yaşayan Larin'in sezon onu bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Buna rağmen Kanadalı oyuncu, kendisine önerilen rakamı beğenmiyor.

1.8 milyon Euro alan Larin, 2.5 milyon Euro isterken Beşiktaş ise en fazla 1.5 milyon Euro'ya çıkabileceğini bildirdi. Takımdaki maaş dengesini düşünen ve artan döviz kuru nedeniyle Cyle Larin'e daha fazla vermek istemeyen Beşiktaş, orta noktanın bulunması için uğraşacak. Kulüp, 26 yaşındaki golcünün direnmesi halinde ise devre arasında uygun bir fiyata satarak kulübe kaynak sağlayacak, bedelsiz olarak gitmesinin de önüne geçecek.

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