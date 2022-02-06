Beşiktaş lige Antalyaspor maçıyla dönüyor

Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta hedef 3 puan. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu maç öncesinde tribünleri doldurmak için ekstra organizasyon yapıyor.

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Milli maç arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Siyah-beyazlıların kamp kafilesinde N’Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 61 karşılaşmada Beşiktaş 41 galibiyet alırken, Antalyaspor ise 8 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. 12 mücadelede eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 30 mücadelede ise siyah-beyazlılar 22 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi bu deplasmanda 3 kez kazanabildi. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede de Antalyaspor evinde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

18 Eylül 2021 tarihinde oynanan söz konusu müsabakanın ardından Beşiktaş, İstanbul dışında galibiyet alamadı. Beşiktaş taraftarları takıma destek vermek için geçtiğimiz hafta itibariyle düzenlediği organizasyonla biletlere yoğun ilgi gösterdi.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Güven, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudyashov, Poli, Fernando, Mehmedi, Fredy, Doğukan, Wright

Saat: 19.00

Stat: Vodafone Park

Hakem: Abdulkadir Bitigen