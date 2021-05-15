Beşiktaş maçı öncesi Göztepe’de deprem! Yönetim gelmeyebilir…

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30'daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi ekip Göztepe'nin yönetim kurulu flaş bir şekilde acil toplantı yapma kararı aldı.

Toplantının ardından Göztepe Yönetim Kurulu üyelerinin maça gelmeme kararı alabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin alabileceği bu karara neyin neden olduğu bilinmezken, yönetimden sarı-kırmızılı taraftarlara da sükunet çağrısı geldi.

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TARAFTAR STAT ÖNÜNDE TOPLANDI

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe ile şampiyonluk hedefindeki lider Beşiktaş arasında İzmir’de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından akredite edilen bir grup taraftarın sokağa çıkma izinleri de olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izlemesi bekleniyor. İzmir Emniyeti, kısıtlama muafiyeti olmayan taraftarı ise stat çevresinden uzaklaştırıyor.

GÖZTEPE YÖNETİMİNDEN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı’nın çevresinde toplanan taraftarlara yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmelerini istedi. Göztepe’nin açıklamasında, “İçişleri Bakanlığı’nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.