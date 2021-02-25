Beşiktaş maçı öncesi ihtar şoku

Selami AYDIN | Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam 19:00'da Beşiktaş'ın konuğu olacak Denizlispor, zorlu maç için bu sabah İstanbul'a gitti. Denizli'de Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde son antrenmanını yapan Denizlispor, sakat olan Recep Niyaz, Ahmet Yasin ve Veton Tusha kafileye alınmadı. Affedilen defans oyuncusu Oğuz Yılmaz ise İstanbul'a götürüldü.

Bugün maç öncesi son antrenmanını Kasımpaşa’nın tesislerinde gerçekleştirecek olan Denizlispor maç saatini bekleyecek.

ÖZSARAÇ İHTAR ÇEKTİ

Diğer yandan Denizlispor yönetimi noterden gelen ihtarla şoke oldu. Yeşil siyahlılarda 15 gün önce istifa ederek görevi bırakan Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın iki aylık alacağı için kulübe ihtar çektiği öğrenildi. Toplam 75 bin lira alacağını isteyen Özsaraç'ın tavrı Denizlispor yönetimini de şaşırttı.

Başkan Ali Çetin; “Konu hakkında konuşmak istemiyorum. Üzüldüm” ifadelerini kullandı.

“PUANA İHTİYACIMIZ VAR”

Ligde 21 puana sahip olan Denizlispor'da başkan Ali Çetin hak etmedikleri yerde olduklarını belirterek, “Kadro kalitemiz bakımından hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş karşısında kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanmamız lazım. Puana çok ihtiyacımız var. Yönetim olarak tam kadro maçta olacağız” diye konuştu.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise “Her geçen gün üzerine koyuyoruz. İstek, arzu ve coşku olarak daha iyiye gidiyoruz. Çok önemli bir maç. İyi futbol oynayarak kazanmak, şehrimize puanlarla dönmek istiyoruz” diye konuştu.