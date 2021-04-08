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Beşiktaş maçına Khouma Babacar damgası: ‘Şaka değil gerçek’

Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar, kaçırdığı golle kamuoyunun gündemine oturdu.

Güncellenme: 10:16, 08/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş maçına Khouma Babacar damgası: ‘Şaka değil gerçek’

Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, ilk 25 dakikada 3 kez direğe takıldığı maçı 3-0’lık skorla kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak konuk ekip Alanyaspor’un kaçırdığı gol fırsatları maça damga vurdu.

İlk yarıda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Juanfran, genç file bekçisini geçemeyince skora beraberliği getirme fırsatını değerlendiremedi. Bu pozisyondan kısa süre sonra sağ kanattan Juanfran’ın ortasına hareketlenen Adam Barreiro müsait pozisyonda yaptığı kötü vuruşla net bir pozisyonu sonuçlandıramadı. Soyunma odasına 1-0 yenik durumda giden Alanyaspor, 53. dakikada Khouma Babacar ile inanılmaz bir gol kaçırdı.

Foto: beIN Sports

Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakalayan ve hızlı hücuma çıkan Alanyaspor’da Adam Barreiro sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci Ersin Destanoğlu’nun pozisyon kaybı yaşadığı sırada, Barreiro ceza sahası içine hareket eden Babacar’a yerden pas verdi. 28 yaşındaki Senegalli forvet, Ersin Destanoğlu’nun kalesini boş bırakması nedeniyle topu ağlara yollayacakken vuruş zamanlamasını iyi ayarlayamayınca müsait pozisyonda dışarı vurdu.

Foto: beIN Sports

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ALANYASPOR HESABINI KİLİTLEDİ

Babacar’ın kaçırdığı golden sonra Alanyaspor’un resmi Twitter hesabına mesaj yağarken, Akdeniz temsilcisi maç sonrasında kısa bir süre Twitter hesabını kilitlemek zorunda kaldı.

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Yayınlanma Tarihi:09:44,