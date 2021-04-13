Beşiktaş maçından sonraki suçlamalara Çağdaş Atan’dan tepki: ‘İncindik, yıprandık’

Süper Lig’in 34. haftasında Denizlispor’u 3-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor ligde üst üste üç mağlubiyet aldıktan sonra yeniden galibiyetle tanışmayı başardı.

Maçtan sonra TRT Spor mikrofonlarına konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçından sonra kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Alanyasporlu futbolcuların kaçırdığı goller ve kaleci Marafona’nın yediği hatalı gollerden sonra sosyal medyada mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştı.

Eskiden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yardımcısı olmasına ithafen kendisi hakkında yapılan suçlamalar karşısında çok üzüldüğünü söyleyen Alanyaspor’un hocası, “Ben bu galibiyeti öncelikle aileme armağan ediyorum. Beşiktaş maçından sonra söylenenler, ortaya atılan iddialar o kadar çirkin ve karalayıcıydı ki, gerçekten çok üzgünüz. Bizim canımız yandı. Böyle şeyler duyduğumuz için üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını söyleyen Atan, “16 sene profesyonel futbol hayatım oldu, hiçbir zaman adım bu şekilde anılmadı. Çok incindik ve çok yıprandık. Oyuncularım için de böyle şeyler söylendi, kulüp için de bir şeyler söylendi. Büyük takımların başımızın üzerinde yeri var ama ben Çağdaş Atan ve kulübüm Alanyaspor marka olarak, hiç kimsenin bir parçası olamaz. O yüzden kimse bizim üzerimizde böyle haklar iddia etmesin. Böyle şeyler konuştuğum için duygulandım ve kendimi zor tutuyorum. İnsanlardan tek dileğim kalplerinin güzelliklerle dolu olması” dedi.

Öte yandan Beşiktaş maçında yediği gol nedeniyle sosyal medyada linç edilen kaleci Marafona hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, “Marafona, İstanbul’dan Alanya’ya otobüsle gelmek istedi. Üzüldü ve tek başına kalmak için bunu istedi. Bu tip şeyler çok yakışıksız” şeklinde konuştu.