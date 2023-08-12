Beşiktaş, Malinovskyi transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, sıkı pazarlığın döndüğü Ruslan Malinovskyi transferinde Marsilya ile anlaşmaya çok yakın.

Doğan GÜNDOĞDU

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Forvet arkası oynayacak ‘10 numara' arayan Beşiktaş, Ruslan Malinovskyi transferi için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için Marsilya ile pazarlıklarını sürdürüyor. Bu oyuncuyu istediği söylenen İtalyan ekibi Torino'nun yöneticileri, iddiaları yalanlayınca Kartal'ın önü açıldı. Malinovskyi için Beşiktaş 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifini yaptığı; Fransız kulübünün ise 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu talep ettiği biliniyor.

Pazarlıklar sürerken transferin önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

YENGE KAPIYI AÇTI

Ruslan Malinovsky'nin eşi Roksana, sosyal medyadan kendisine gönderilen “Torino'ya gelmelisin. Türkiye'de ancak kebap yenir” şeklindeki mesaja “Yanlış şeyler söylemeyin. İstanbul harika restoranları, mekanları olan muhteşem bir şehir. Gitmen lazım” yanıtını verdi; ardından İstanbul tanıtımı yapan bir hesabı takibe aldı.