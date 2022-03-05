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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup, hazırlıklarını fizyoterapist eşliğinde düz koşu ile sürdürdü.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın 18.00’de yapacağı çalışma tamamlayarak kampa girecek.