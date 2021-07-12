Beşiktaş, Mehmet Topal’a imzayı attırdı

İç transferde 4 oyuncuya imza attıran Beşiktaş, ilk transferini de Mehmet Topal ile gerçekleştirdi. Geçen sezonu çifte kupayla kapatan ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle dar kadroyla mücadele eden siyah-beyazlılar, bu sezon ise işi sıkı tutuyor. Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Beşiktaş, son olarak Başakşehir forması giyen Mehmet Topal’a imza attırdı.

Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçen Topal, akşam antrenmanında da takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş Kulübü günün son saatlerinde ise Mehmet Topal için sosyal medyadan özel bir video yayınladı.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DE ÜÇ FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan olan 35 yaşındaki oyuncu, Türkiye futbol tarihinde önemli rekorların da sahibi durumunda. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu. Topal, 2007-2008 yılında Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ve son olarak 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mehmet Topal, Beşiktaş forması ile de şampiyonluk yaşaması halinde bir ligde 4 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir başarıya imza atmış olacak.