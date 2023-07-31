Beşiktaş Mert Günok’un sözleşmesini uzattı
Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesi 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.
Beşiktaş, 34 yaşındaki tecrübeli kalecisi Mert Günok’un sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
İşte Beşiktaş’ın açıklaması:
“Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok’a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
30 MAÇTA FORMA GİYDİ
2021 yılında Başakşehir’den Beşiktaş’a imza atan 34 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında 30 maçta sahaya çıktı.