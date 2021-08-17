Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin transferi için oyuncu ve Chelsea ile görüşmelere başlandığını KAP açıklamasıyla duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü dün gece geç saatlerde İstanbul’a gelen Michy Batshuayi için KAP bildirimi yaptı. Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Özel uçakla gece 01.00 sularında İstanbul'a gelen golcü futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yaklaşık 500 coşkulu taraftar tezahüratlarla karşılamıştı.

1 YILLIK KİRALIK

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon için yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş Chelsea’den Batshuayi’i 1 yıllığına kiraladı. Hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacak olan Batshuayi bir sene kiralık oynayacak.

Belçikalı golcüyü 2022'de bitecek kontratını bir yıl uzatarak Beşiktaş'a kiralayan Chelsea, sözleşmeye satın alama opsiyonu koydurmadı.

Batshuayi'nin Beşiktaş'ta başarıyı yakalaması halinde bu oyuncunun geleceği hakkında ilk söz hakkı Chelsea'de olacak. İngiliz kulübü, 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadrosunda düşünmezse transfer önceliğini Beşiktaş'a verecek. Siyah beyazlı kulüp oyuncunun maaşı ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadı.