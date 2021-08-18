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Beşiktaş, Michy Batshuayi’yi resmen açıkladı

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Michy Batshuayi'yi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 150 bin Euro bedel karşılığında kiraladı.

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Beşiktaş, Michy Batshuayi’yi resmen açıkladı

Süper Lig’deki şampiyonluk unvanını bu sezonda da sürdürmek isteyen ve Avrupa’da da başarı isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, bu sezonun 8. transferi olan Michy Batshuayi’yi de resmen açıkladı. Beşiktaş, Belçikalı forveti 150 bin euro bedelle kiralarken, oyuncunun 3 milyon 165 bin Euro’luk garanti ücretini de ödeyeceğini duyurdu.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü’ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.”

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