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Beşiktaş milli oyunculardan yoksun çalıştı

Süper Lig'in 31. haftasını lider tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrasında milli takım kamplarına giden oyunculardan yoksun Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Güncellenme: 15:08, 22/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş milli oyunculardan yoksun çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarında bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda, dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu ve stretching çalışması yaptı. Diğer futbolcular, ısınma koşularının ardından stretching ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş Fenerbahçe Kasımpaşa Sergen Yalçın Süper Lig